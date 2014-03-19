中国证券：上交所放宽QFII证券交易投资范围和持股比例限制

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透北京3月19日 - 中国上海证券交易所周三称，放宽合格境外机构投资者（QFII）证券交易的投资范围，新增优先股、政策性金融债、资产支持证券、国债预发行交易等品种。对单只A股合计持股比例限制由20%提高到30%。
上交所网站的新闻稿称，此次将合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（RQFII）一并纳入规范范围，明确对合格投资者名下实际投资者的监管要求。
“单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的10%；所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的30%。”实施细则规定。
细则规定了合格境外机构投资者可投资于上交所的交易品种，除股票、债券、基金、权证外，新增了优先股、政策性金融债、资产支持证券、国债预发行交易等新品种。
但细则同时显示，外国投资者对上市公司战略投资不受比例限制，允许开立多个证券账户，可委托最多3家具有上交所会员资格的境内证券公司办理业务，但每个证券账户只能指定在一家公司。
细则要求，若发生可能的异常交易行为，上交所可要求合格投资者及时报告名下实际投资者证券交易及其持股情况。同时要求券商在委托代理协议中约定异常交易申报的处理方式。
欲了解实施细则详情，请点选交易所网站 here (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43