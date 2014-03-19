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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 19:25 BJT

东南亚股市：泰国股市因机构投资者抛售而收低，新加坡股市亦下跌

路透曼谷3月19日 - 泰国股市周三回吐盘初涨幅收低，因受到机构投资者引领的抛压；新加坡股市亦终止两日连涨势头收跌，嘉德置地 在出售一家澳洲公司股权后下滑。

泰国股市 收低0.6%，延续周二跌势。Nomura Pattanasin的分析师Koraphat Vorachet表示，今年泰国股市的涨势已经令部分投资者对股票估值谨慎对待。

“投资者对股票估值更加小心。这种市场心态可能将导致更多盘整走势，”他补充道。

国内机构投资者卖超12.9亿泰铢(4,011万美元)的股票；外资则买超10亿泰铢(3,109万美元)，连续第二日呈现买超。

东南亚股市多数脱离盘中高位，与亚洲市场 整体表现相符。美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今日稍晚公布政策决定。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 405.92 -0.60 -0.15 +4.52 388.37

新加坡 3080.75 -13.09 -0.42 -2.74 3167.43

马来西亚 1817.44 -3.26 -0.18 -2.65 1866.96

泰国 1364.27 -8.81 -0.64 +5.05 1298.71

印尼 4821.46 15.85 +0.33 +12.80 4274.18

菲律宾 6462.49 -4.06 -0.06 +9.72 5889.83

越南 605.59 5.74 +0.96 +20.01 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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