东南亚股市：泰国股市因机构投资者抛售而收低，新加坡股市亦下跌

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透曼谷3月19日 - 泰国股市周三回吐盘初涨幅收低，因受到机构投资者引领的抛压；新加坡股市亦终止两日连涨势头收跌，嘉德置地 在出售一家澳洲公司股权后下滑。
泰国股市 收低0.6%，延续周二跌势。Nomura Pattanasin的分析师Koraphat Vorachet表示，今年泰国股市的涨势已经令部分投资者对股票估值谨慎对待。
“投资者对股票估值更加小心。这种市场心态可能将导致更多盘整走势，”他补充道。
国内机构投资者卖超12.9亿泰铢(4,011万美元)的股票；外资则买超10亿泰铢(3,109万美元)，连续第二日呈现买超。
东南亚股市多数脱离盘中高位，与亚洲市场 整体表现相符。美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今日稍晚公布政策决定。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 405.92 -0.60 -0.15 +4.52 388.37
新加坡 3080.75 -13.09 -0.42 -2.74 3167.43
马来西亚 1817.44 -3.26 -0.18 -2.65 1866.96
泰国 1364.27 -8.81 -0.64 +5.05 1298.71
印尼 4821.46 15.85 +0.33 +12.80 4274.18
菲律宾 6462.49 -4.06 -0.06 +9.72 5889.83
越南 605.59 5.74 +0.96 +20.01 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43