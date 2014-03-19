中国经济：国务院确定今年重点工作部门分工，强调抓住焦点

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透北京3月19日 - 中国国务院总理李克强周三主持国务院常务会议，确定政府工作报告重点工作部门分工，强调做好今年工作，既要整体推进，也要突出重点、抓住焦点。
会议确定了今年政府工作15个方面共55项重点任务，并分解到国务院各部门。
内容包括坚持向深化改革要动力，大力推进简政放权、财税金融、国有企业、发展混合所有制经济、有序放宽市场准入等重点领域和关键环节改革。
要努力保持经济运行处在合理区间，抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施，加快重点投资项目前期工作和建设进度，保持物价总水平基本稳定。
还要要着力提质增效升级、持续改善民生，落实国家新型城镇化规划，按期完成包括棚户区改造在内的保障性安居工程建设任务，淘汰落后产能，促进产业升级等。
会议要求牵头部门要发挥主导作用，协办部门要积极配合，形成工作合力，各部门、各单位落实分工的具体措施要抓紧上报，国务院将加强督促检查，确保任务落实到位、取得实效。
此次会议同时部署进一步落实不得新建政府性楼堂馆所要求的措施，指出从前段时间的专项督查情况看，个别地方仍存在违规建设、整改不力、追责不到位等问题。
国务院要求，要加大工作力度，严防反弹和松懈。一要严格监督执纪，对违规批准和新建的，一律从严处理；二要公开曝光违规新建项目，任何单位和个人不得遮掩、“护短”。
三要对违规建设项目狠抓整改落实、限期完成，逾期不改或整改不到位的，严肃问责。四要建立长效机制，推动监督检查常态化，防止公共资金用于新建政府性楼堂馆所，把宝贵的资金更多用于保障和改善民生。
去年年中国务院引发《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》，要求今后五年内各级党政机关一律不得以任何形式和理由新建楼堂馆所，包括停止新建、扩建、迁建、购置楼堂馆所，对于已批准但尚未开工建设的楼堂馆所项目，一律停建。 (完)
浏览更多会议内容细节，点选政府网网站链接： here (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43