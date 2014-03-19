重温稿-港股业绩：腾讯控股去年业绩符预期，拟拆细股份5月中生效

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 腾讯控股建议将股份拆细1股拆5股
* 去年净利升22%符预期
* 减持文化中国纯因回报可观，与阿里巴巴入主无关
路透香港3月19日 - 中国市值最大的互联网公司--腾讯控股 周三宣布，去年第四季度净利按年上升13%，受惠于网络游戏业务录得稳健增长。公司并宣布，建议拆细股份，将一股现有股份拆细为五股，令小投资者较易入场。
现时腾讯每手交易股数为100股，以现价计时每手＂入场费＂达56,750港元。拆细股份后每手仍为100股。
＂总的来看公司的股价是香港历史上股价最高的股份，不少投资者抱怨一手成本也高，而且也有碎股，所以从长远考虑看拆细股份...入场门槛更低也是好处。＂主席兼首席执行官马化腾于业绩发布会说。
腾讯股份拆细建议需待5月14日的股东大会批准，并于翌日生效。
腾讯强调，除拆分股份所产生的开支外，拆股计划本身不会改变公司的相关资产、业务运营、管理或财务状况及股东的权益比例。
该公司于港股收市后公布去年业绩，其去年10-12月的第四季净利为39.11亿元人民币，全年净利则为155.02亿元，按年升22%，基本符合汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测的158.12亿元。
马化腾表示：“2013年，我们持续拥抱移动互联网和开启移动商业化机会的同时，实现了收入和盈利的持续增长。”
于第四季度，该公司收入同比升40%，为169.7亿元，环比则升9%，比上年同期增长40%。全年总收入为人民币604.37亿元，比去年同期增长38%。
腾讯控股的网络通讯软件微信和针对海外市场的WeChat合并月活跃账户同比大增121%至去年底的3.55亿，按季则升6%。
网络游戏成为腾讯控股盈利增长的动力，该公司首批四款网络游戏于去年第四季全面铺开，截至3月中公司共有11款网络游戏。投行摩根大通表示，腾讯近期推出的重量级游戏如“神魔之塔＂，将有较大实现营收潜力，并预期公司2014年的网游营收可达82亿元，市占率可达48%。
对于早前Facebook以190亿美元的＂天价＂收购即时通讯服务公司WhatsApp，会否对WeChat带来影响，马化腾表示，公司去年在将WeChat国际化方面做了不少投入，目前在海外已有1亿多用户，取得初步成绩。但在欧美，WhatsApp处于主导地位。今年公司会更多把WeChat在已打开的市场如东南亚，展开更加本地化的运营，增加用户黏性，做出差异化的产品。
被问到会否认为微信价值应高过WhatsApp时，马化腾称，不能单独来看，移动互联网(微信/WeChat),可以接合mobile game和容资讯，所以不能很简单去拆开。
腾讯股价于本月7日升至646港元的历史高点，总市值达到1.2万亿港元，但其后传出中国央行将对第三方支付机构的网络支付业务加强监管，拖累多家具支付概念的股份急挫。拥有理财通平台的腾讯股价亦自高位回落，今天收盘跌1.82%，报567.5港元。
总裁刘炽平表示，理财通是一个平台，给用户选购货币基金的平台，货币基金的监管操作与理财通没关系。
此外，腾讯早前在阿里巴巴 宣布入股文化中国 后，即大手减持后者股票，套现约10亿港元，两年回报逾4倍。
刘炽平表示，公司的投资立足于战略价值和财务回报，而与文化中国未来在业务上仍可能有其他合作，但就并非因阿里巴巴入股才减持。
＂有这么大的回报，从向股东负责角度，便进行减持，并非因谁入股。＂他说。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12