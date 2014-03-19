版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 19日 星期三 21:03 BJT

标题新闻：加拿大1月趸售贸易较前月增长0.8%，除汽车与零部件外的所有行业均有增长--统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐