日本经济：抵御消费税上调的能力已经增强--央行审议委员佐藤健裕

欧洲已公布经济指标--2017/4/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透纽约3月19日 - 日本央行审议委员佐藤健裕周三称，与1997年调高消费税时相比，日本经济抵御消费税上调冲击的能力已有提高，暗示他认为暂时无需进一步加大货币刺激政策。
他还呼吁政府整顿财政，以防止长期利率激升。他警告称，央行遏制债券收益率上升的能力有限。
“日本经济正稳步朝着实现2%通胀率目标的方向前进...日本经济与1997年消费税率升至5%时的情形已经完全不同，”佐藤健裕说，并称他在薪资领域也看到“不少令人振奋的迹象”。
他还表示，日本消费通胀率可能在2014下半财年至2015财年达到2%，因为经济继续以高于潜力水平的速度增长。他预计日本不会持续出现经常帐赤字，因为近期的赤字是由特殊情况导致。
佐藤健裕还说，日本央行量化宽松政策的目的并非操纵汇率。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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