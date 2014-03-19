日本经济：抵御消费税上调的能力已经增强--央行审议委员佐藤健裕

路透纽约3月19日 - 日本央行审议委员佐藤健裕周三称，与1997年调高消费税时相比，日本经济抵御消费税上调冲击的能力已有提高，暗示他认为暂时无需进一步加大货币刺激政策。

他还呼吁政府整顿财政，以防止长期利率激升。他警告称，央行遏制债券收益率上升的能力有限。

“日本经济正稳步朝着实现2%通胀率目标的方向前进...日本经济与1997年消费税率升至5%时的情形已经完全不同，”佐藤健裕说，并称他在薪资领域也看到“不少令人振奋的迹象”。

他还表示，日本消费通胀率可能在2014下半财年至2015财年达到2%，因为经济继续以高于潜力水平的速度增长。他预计日本不会持续出现经常帐赤字，因为近期的赤字是由特殊情况导致。