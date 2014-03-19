美股业绩：联邦快递第三季业绩不及预期，因冬季严寒重创公司业务

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透3月19日 - 全球第二大快递企业--联邦快递(FedEx) 周三公布业绩不及预期，并发布疲弱的全年获利预估，称公司业绩受到冬季暴风雪的重创。
该公司股价在盘前交易中下跌1.14%至136.99美元。
目前该公司预期全年每股盈余(EPS)为6.55-6.80美元。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预计为6.89美元。
联邦快递周三称，异常寒冷的冬季扰乱了公司业务的开展，减少了货运量并推高成本。
该公司第三季获利3.78亿美元，EPS为1.23美元。第三季营收113亿美元，不及114.3亿美元的市场预估。
据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计获利为1.45美元。(完)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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