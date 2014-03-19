美股业绩：联邦快递第三季业绩不及预期，因冬季严寒重创公司业务

路透3月19日 - 全球第二大快递企业--联邦快递(FedEx) 周三公布业绩不及预期，并发布疲弱的全年获利预估，称公司业绩受到冬季暴风雪的重创。

该公司股价在盘前交易中下跌1.14%至136.99美元。

目前该公司预期全年每股盈余(EPS)为6.55-6.80美元。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预计为6.89美元。

联邦快递周三称，异常寒冷的冬季扰乱了公司业务的开展，减少了货运量并推高成本。

该公司第三季获利3.78亿美元，EPS为1.23美元。第三季营收113亿美元，不及114.3亿美元的市场预估。