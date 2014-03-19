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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 21:42 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，受助于韩国与台湾买需

路透新加坡3月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周三回升至每吨129.63美元的三日高点，受助于韩国与台湾的买需。该价差在此前两日连续下跌。

台湾台塑石化标购2014年6-11月发货的石脑油，招标将于3月21日结束。

韩国YNCC和三星道达尔各求购一批5月上半月发货的石脑油。

最终结果尚未知晓，但交易员估计，YNCC购买的石脑油价格较日本C&F报价每吨升水约为11-12美元；而三星道达尔已经买到一批石脑油，价格升水可能还高于12美元。

亚洲汽油裂解价差微跌至每桶8.60美元的三周低位，因印尼需求降低且台湾台塑石化已于上周解决了生产中断的问题，令供应紧张的状况有所缓解。

新加坡达成七笔现货交易，共计35万桶，为3月10日以来最高成交量。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰; 审校 李春喜)
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