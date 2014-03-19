表格：新西兰第四季经季调后GDP较前季成长0.9%，和预估一致

投行观点：Incyte目标价从160美元下调至145--SunTrust Robinson
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路透惠灵顿3月20日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第四季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.9%。
路透调查预估为较前季成长0.9%，较上年同期成长3.0%。新西兰央行预估第四季GDP增幅为0.8%。
(括号内为修正前的数值)
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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第四季 第三季 2012年第四季
+0.9% +1.2% (+0.2) +1.2% ---------------------------------------------------------------
GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第四季 第三季 2012年第四季
+3.1% +3.3% (+3.5) +2.5% ---------------------------------------------------------------
实质年平均变动 *
第四季 第三季 2012年第四季
+2.7% +2.6% +2.6% ---------------------------------------------------------------
GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第四季 第三季 2012年第四季
+0.6% +1.0% (+1.1) +1.1% ---------------------------------------------------------------
GDP按年变动(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第四季 第三季 2012年第四季
+2.5% +2.7% +2.9% ---------------------------------------------------------------
* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。
新西兰统计局称，第一季GDP数据将于6月19日公布。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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