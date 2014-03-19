表格：新西兰第四季经季调后GDP较前季成长0.9%，和预估一致

路透惠灵顿3月20日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第四季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.9%。

路透调查预估为较前季成长0.9%，较上年同期成长3.0%。新西兰央行预估第四季GDP增幅为0.8%。

(括号内为修正前的数值)

* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。