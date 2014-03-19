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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 05:55 BJT

表格：新西兰第四季经季调后GDP较前季成长0.9%，和预估一致

路透惠灵顿3月20日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第四季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.9%。

路透调查预估为较前季成长0.9%，较上年同期成长3.0%。新西兰央行预估第四季GDP增幅为0.8%。

(括号内为修正前的数值)

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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第四季 第三季 2012年第四季

+0.9% +1.2% (+0.2) +1.2% ---------------------------------------------------------------

GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第四季 第三季 2012年第四季

+3.1% +3.3% (+3.5) +2.5% ---------------------------------------------------------------

实质年平均变动 *

第四季 第三季 2012年第四季

+2.7% +2.6% +2.6% ---------------------------------------------------------------

GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第四季 第三季 2012年第四季

+0.6% +1.0% (+1.1) +1.1% ---------------------------------------------------------------

GDP按年变动(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第四季 第三季 2012年第四季

+2.5% +2.7% +2.9% ---------------------------------------------------------------

* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。

新西兰统计局称，第一季GDP数据将于6月19日公布。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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