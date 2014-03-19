欧洲汇市：英镑大致持平，未受2014年预算案和薪资上升影响

路透伦敦3月19日 - 英国周三公布2014年预算案和一系列经济数据未能将英镑拖出近一个月来的弱势，巩固了投资人对英镑是否有能力进一步上升的疑虑。

英镑是去年上半年发达国家货币中表现最好的货币，但在过去一个月，英镑在有限的区间内交投。

英镑兑欧元周二滑落至三个月低点，因传闻英国电信商沃达丰的欧洲并购交易将令资金流出英镑。

在1413 GMT，英镑兑美元 仅小升0.1%，报1.6611美元，兑欧元 上涨0.3%，报0.8371英镑。

英镑在早盘短暂走高，因数据显示英国1月薪资增长加快，失业率符合预期。一些投资人原本押注失业数字将高于预估。

不过，多数分析师表示，英国经济前景明显改善和对明年初英国升息的预期目前已被消化，令英镑可进一步上升的空间很小。

英国官方上调增长预估和财政大臣欧思邦调整税务的举措的消息未能推动英镑的走势。

“我们仍然不看好英镑，”法国兴业策略师Alvin Tan说，“我们认为本年中前没有许多推动英镑的因素，但我们应该会看到英镑跌向1.64美元。”

花旗策略师Valentin Marinov认为就业市场数据对英镑提供支撑，他将今日英镑基本持平归因于投资人等待美联储将公布政策决定。

英国央行周三公布会议记录，没有为政策委员会对经济闲置程度的意见分歧提供很多线索。(完)

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