欧洲股市：基本持稳，伦齐的言伦拉低意大利股市

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数微跌0.1%，Euro STOXX 50指数小升0.1%
* 意大利股市缩减近期录得的升幅
* 英国保险股受创，受预算措施打压
路透巴黎3月19日 - 欧洲股市周三持稳，意大利股市放量下滑，因意大利总理伦齐(Matteo Renzi)称欧盟设定的欧元区国家预算赤字不得超过GDP的3%的目标不合时宜。
英国保险股也下跌，受累于英国政府计划取消养老金储蓄要用于购买年金的要求。Legal & General 暴跌8.4%，Aviva 劲跌5.1%，上述计划是英国财政大臣欧思邦稍早公布的预算案的一部份。
矿业股再次下挫，Antofagasta 大跌5.3%，和铜价一起下滑，铜价周三跌至逾三年半低位，因忧虑中国经济增长放缓和收紧信贷。
FTSEurofirst 300指数 收低0.07%，至1,305.14点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.08%，报3,076.36点。
意大利股市FTSE MIB指数 跌0.3%，成交量为过去三个月日均值的逾两倍，缩减近期录得的升幅，Generali 、意大利裕信银行(UniCredit) 和意大利电信 下挫至0.8-1.1%不等。
英国富时100指数 收低0.49%，报6,573.13点；德国DAX指数 上涨0.37%，报9,277.05点；法国CAC-40指数 收低0.12%，报4,308.06点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。