美国FED：美联储调整利率指引，进一步缩减购债规模

路透华盛顿3月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布，不再将失业率作为衡量经济表现的决定性标准，明确表示将参考一系列指标来决定升息时间。

另外，美联储还表示，放弃在美国失业率降至6.5%之下后“很长一段时间”内保持利率不变的承诺，并不意味着联储政策意向发生任何改变。

美联储在结束为期两天的会议后表示，“委员会目前预期，即便失业率和通胀率接近与政策使命相吻合的水平，经济状况可能在一段时间内仍需要联储将联邦基金利率保持在低于委员会认为的长期正常水平之下。”这是叶伦2月1日出任美联储主席以来主持的首个政策会议。她将在1830 GMT召开记者会。

美联储继续推进缩减刺激规模的计划，宣布将每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。

明尼阿波利斯联储总裁柯薛拉柯塔对此次政策决定持反对意见，称放弃升息门槛可能损及美联储承诺让通胀回升至2%的可信度。

美联储决定继续缩减刺激规模，使联储沿着前任美联储主席贝南克设定的以便审慎的步伐退出刺激举措的道路推进。美联储重申，只要就业市场状况继续改善，通胀显示出向联储设定的2%目标回升的迹象，计划继续“以审慎的步伐”缩减资产购买规模。

联储在经济状况评估中，将经济近期的疲弱表现部分归因于恶劣天气。

根据最新发布的预期，在16位联储决策者中，只有一位认为应该在今年升息；13位预计联储将在明年首次升息，两位预计首次升息时间在2016年。不过，联储决策者预估中值显示，一旦开始升息，升息的幅度将略大于他们在12月的预期，他们预计，2015年底联邦基金利率将为1%，2016年底为2.25%。

联储决策者12月预计，短期利率将在2016年底升至1.75%。

最新预期显示，联储决策者预计，失业率回落的速度将有所加快，2015年底将降至5.6-5.9%。12月的预估为2015年第四季失业率降至5.8-6.1%。(完)