美国FED：美联储3月18-19日议息会议后发布的声明摘要

路透华盛顿3月19日 - 以下为美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月18-19日货币政策会议后发布的声明摘要:

联邦公开市场委员会(FOMC)自1月会议以来获得的信息显示，冬季月份经济活动成长放缓，部分反映恶劣天气状况的影响。就业市场指标表现不一，但整体而言显示进一步改善。但失业率仍处于高位。家庭支出和企业固定投资继续加快，但楼市复苏仍缓慢。财政政策限制经济成长，但限制的力度可能正在减弱。通胀一直低于委员会的较长期目标水准，不过较长期通胀预期保持稳定。

委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。委员会预计在合适的宽松政策下，经济活动将温和扩张，失业率将向委员会认为符合其双目标的水准逐步下滑。委员会预计经济和就业市场前景的下滑风险已经更接近平衡。委员会认识到通胀持续低于2%目标水准可能对经济表现构成风险，并正密切监控通胀发展，以寻找中期通胀率可能回升向2%的目标的证据。

委员会目前认为经济活动和就业市场状况改善的情况符合整体经济潜在成长力道。鉴于目前的购买资产计划推出以来，就业最大化已经累积取得的进展、以及就业市场状况前景的改善，委员会决定进一步有序的缩减资产购买规模。自4月起，委员会将按每月250亿美元的进度购买机构抵押支持债券(MBS)，原先为300亿美元，以及以每月300亿美元的进度购买较长期公债，原先为350亿美元。委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有政策，以及通过标购继续延长所持公债年期。委员会庞大的，且仍在不断增长的较长期证券仓位应会对较长期利率构成下压，支持抵押贷款市场，并扶助更广泛金融市场环境更为宽松，从而促进经济更强劲复苏，帮助确保通胀随着时间回到最符合委员会双目标水准。

委员会在未来几个月将密切观察接踵而来的经济和金融发展信息。委员会将继续购买公债和机构MBS，并适时动用其他政策工具，直至在物价稳定的前提下实现就业市场前景明显改善。如果新进的信息普遍支持就业市场状况持续改善、以及通胀回向较长期目标的委员会预期，委员会将可能在未来会议上采取进一步有序的措施缩减购买资产进度。但购买资产不是在预先设定的进程，委员会在决定购买资产进度时，仍将取决于委员会对于未来就业市场及通胀的看法，以及对这类购买资产的潜在功效和成本的评估。

为支持向就业最大化和物价稳定的目标继续前进，委员会今日确认在购买资产计划结束和经济复苏强化后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的。在决定维持目前联邦基金利率0-0.25%目标区间多久时，委员会将评估向就业最大化以及2%通胀目标的已实现和预期的进展。评估将考量广泛的信息，包括就业市场状况数据、通胀压力指标和通胀预期，以及金融市场发展读数。委员会继续预计，基于对上述因素的评估，在购买资产结束后的一段相当长时间内维持联邦基金利率目前目标区间将可能是合适的，尤其是如果预估通胀继续低于委员会2%的较长期目标，且通胀预期仍牢牢受控。

在委员会决定开始撤走宽松政策时，将采取符合就业最大化和通胀2%较长期目标的均衡措施。委员会目前预期，即便在就业和通胀接近符合目标的水准，经济状况可能在一段时间内也需要美联储维持目标联邦基金利率低于委员会认为的较长期正常水准。由于失业率接近6.5%，委员会更新了前瞻性指引。指引的改变并不意味着委员会在近期声明中确定的政策意图的改变。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席叶伦、副主席杜德利、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托、费城联邦储备银行总裁普洛瑟、理事鲍威尔、理事史坦、理事塔鲁洛。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔投了反对票，他支持第六段，但相信第五段削弱了委员会恢复通胀至2%目标承诺的可信度，产生的政策不确定性会阻遏经济活动。(完)