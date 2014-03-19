芝加哥期市：CBOT小麦升至逾10个月最高，因美国天气干燥和出口需求强劲

投行观点：Incyte目标价从160美元下调至145--SunTrust Robinson
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路透芝加哥3月19日 - 美国小麦期货周三升至逾10个月最高，交易商说，因忧虑美国大平原天气干燥将限制小麦产量。
出口需求强劲也支撑市场。
近月CBOT软红冬麦 跳涨3.4%，触及2013年3月9日来最高。
CBOT-5月小麦 收高23-1/4美分，报7.15-3/4美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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