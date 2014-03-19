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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 03:23 BJT

金属期市：期铜跳涨，跌至三年半低位后引发新买盘

路透伦敦3月19日 - 期铜周三大涨，此前下跌至逾三年半最低后引发投机者和消费者买入。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中触及2010年中来最低6,321美元，之后升至6,584美元的日内高位，收报6,553美元，周二收报6,483美元。

纽约5月期铜 跟随涨势，上扬逾1%，报每磅3.995美元。

交易员称期铜稍早大跌触发自动卖单，但当期铜跌穿在上周触及的三年半低位6,376.12美元后，跌势停止。

“一大型投机者或基金入市推高期铜价格，令人人措手不及，”一金属交易商说。

“我很久没有看到铜市出现这样的走势。这和基本面消息完全无关。”

市场气氛仍然紧张，在中国本月发生首起公司债违约后，中国一家小型地产公司--浙江兴润置业投资公司近期资金链断裂引起外界高度关注。

企业消息方面，中国第三大铜生产商--金川集团，因发生设备故障问题，铜精矿用量减少，宣布部分铜精矿采购遭遇不可抗力。

其他金属方面，期铝 收报1,739美元，周二报1,736美元，盘中触及一个月低位1,704.25美元。

期镍 收报16,325美元，周二收报16,190美元。

期铅 从2,069.50美元上升至2,077美元。期锡 从23,170美元上涨至23,225美元。期锌 收盘时没有成交，买盘最后报1,962美元，上日报1,979美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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