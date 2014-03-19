纽约期市：阿拉比卡咖啡继续从两年高位回落，期糖上涨

路透纽约/伦敦3月19日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货下挫3%，继续从上周触及的两年高位回落，因预期巴西将迎来急需的降雨令投资人卖出，而原糖盘整走高。

伦敦可可期货在交投清淡中小升，ICE可可徘徊在周一触及的两年半高位附近，因消费增长强劲，预料将导致供过于求。

ICE指标5月阿拉比卡咖啡期货 收低6.05美分，或3.2%，收报每磅1.8550美元。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡 跌45美元，或2.1%，收报每吨2,090美元。

ICE-5月原糖期货 升0.18美分或1%，收报17.32美分。Liffe-5月白糖期货 收高3.50美元或0.8%，报459.60美元

ICE-5月可可期货 涨11美元，或0.4%，收报3,025美元。Liffe-7月可可期货 升3英镑，或0.2%，报1,896英镑。(完)

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