纽约期市：棉花期货在清淡交投中下跌，因买家观望

投行观点：Incyte目标价从160美元下调至145--SunTrust Robinson
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透纽约3月19日 - 棉花期货周三在清淡交投中下跌，交易商表示，因纺纺厂需求不振。
洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月期棉合约 下滑0.31美分或0.3%，收报每磅92.62美分。
棉花投资人在整个交易日多数时间持谨慎态度，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策声明。
美联储声明在1800GMT公布后，棉花价格扩大跌幅，美股主要股指触及日内低位。
美联储周三宣布，不再将失业率作为衡量经济表现的决定性标准，明确表示将参考一系列指标来决定升息时间。
商品市场表现不一，汤森路透Jefferies核心商品CRB指数 微幅下跌。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。