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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 03:54 BJT

标题新闻：北约秘书长指责俄罗斯破坏国际准则，试图“重划欧洲版图”，造成冷战结束后最严重的安全危机

注：北大西洋公约组织(NATO)秘书长Anders Fogh Rasmussen

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