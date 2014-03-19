美国债市：公债价格下跌，因美联储调整利率指引

* 美联储称在经济增强后一段长时间将继续保持利率近零

* 但美联储的预估和叶伦的讲话暗示将很快升息

* 美联储将月度购债规模缩减100亿美元，一如市场广泛预期

* 五年期公债收益率今日升幅为7月来最大

路透纽约3月19日 - 美国公债价格周三大跌，因市场认知是美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者将较市场预期更早开始升息。

在美联储为期两日会议后的记者会上，美联储主席叶伦称在结束目前购债计划后“相当长的一段时间”可能是六个月左右，之后可能升息。叶伦的讲话令交易商措手不及。

对美国联邦公开市场委员会(FOMC)可能较部份交易商原先所想的更早升息的忧虑，带动一波公债卖盘。中短期公债跌幅最大，因它们受到美联储更快调整政策的冲击最猛。

“美联储再次做出调整，”HighTower合作伙伴和董事总经理David Molnar说，“公债和对利率敏感的板块受压。”

一如预期，美联储将月度公债和抵押贷款支持证券(MBS)购买规模减少100亿美元，至550亿美元，维持在今年稍晚结束第三轮量化宽松政策的进程。

美联储周三宣布，不再将失业率作为衡量经济表现的决定性标准，明确表示将参考一系列指标来决定升息时间。

美联储还表示，放弃在美国失业率降至6.5%之下后“很长一段时间”内保持利率不变的承诺，并不意味着联储政策意向发生任何改变。

此外，13位决策者认为首次升息的合适时间在2015年，之前为12位。

指标10年期公债 价格下跌26/32，收益率报2.773%，较周二尾盘上升9个基点。

五年期公债 价格下滑25/32，收益率大幅攀升16个基点，为2013年7月来最大单日升幅，至1.712%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-21/32 (-05/32) 0.432

五年期公债 98-32/32 (-25/32) 1.715

10年期公债 99-24/32 (-28/32) 2.781

30年期公债 99-10/32 (-21/32) 3.663(完)

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