路透调查：美联储在2015年下半年之前不太可能升息

17位受访者对联邦基金利率的预估中值是，2015年底为0.75%；在12位对2016年利率作出预估的分析师中，预估中值为2.25%。

Scotiabank负责经济的副总裁Derek Holt称，“目前我们尚未改变预估，但由于美联储最新前瞻指引似乎指向明年春季升息，因此显然升息可能将早于我们的预估，”该银行预计2015年第四季前美联储不会升息。

周三的政策声明暗示，美联储将继续缩减月度购债规模，在2014年最后几个月结束缩减。

一如广泛预期，美联储不再把6.5%的失业率当作升息门槛。目前失业率仅为6.7%，不久后可能将跌至6.5%下方。

相反，美联储将依赖数个就业市场指标、通胀数据和对“金融走向的解读”来决定何时升息。(完)