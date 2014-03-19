《热点透视》美联储唯一有用的指引：还将延续货币刺激举措

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撰稿 Martin Hutchinson 编译 石冠兰

路透纽约3月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)唯一有用的指引就是将实施更多货币刺激举措。美联储弃用6.5%的失业率作为升息的决定标准，这为自身的公信力带来了风险。而且，未来前景的变化似乎出现了长期内实施宽松货币政策的偏向。

自2012年12月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议以来，美联储一直表示失业率降至6.5%将促使其重新考虑0-0.25%联邦基金利率目标区间。现在失业率数据来到了6.7%附近，而这一指引却被修改了，原来的前瞻性指引显得有些误导。

美联储现在表示购债方案结束后利率仍将维持在目前水位，16位与会者中有13位预计首次升息将出现在2015年。美联储还预计，即便就业与通胀接近目标水平，仍将保持利率处于长期正常水位4%以下。

FOMC的利率预估反映了这一点。16位委员中有14位预计到2016年底，联邦基金利率目标仍低于4%，尽管该委员会预计此前三年的经济成长处于健康状态。在美联储声明公布后的问答环节，美联储主席叶伦以2008年金融危机的创痕仍在与美国经济潜在增速仍有缺口为由，解释了为什么要保持低息。