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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 06:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 67.11 -0.22 -0.33 3248569

搜狐 73.55 -0.30 -0.41 364176

网易 63.97 -1.96 -2.97 1081268

百度 160.58 -3.51 -2.14 4431713

台湾

台湾积体电路 18.88 -0.30 -1.56 1962786

联电 2.06 -0.04 -1.90 123494

日月光 5.21 -0.14 -2.62 305373

矽品精密 6.48 -0.19 -2.85 1066586

和信超媒体 1.58 -0.01 -0.63 137941

友达 3.37 -0.01 -0.30 54196

中华电信 30.41 -0.31 -1.01 21872

台湾国际航电 54.46 +0.12 +0.22 1141586

香港

中国移动 44.63 -0.76 -1.67 218524

中国联通 11.74 -0.24 -2.00 169276

中国电信 40.35 -0.92 -2.23 14573

中芯国际 4.01 +0.01 +0.25 46111

电讯盈科 4.97 -0.14 -2.65 201 (完)
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