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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 06:36 BJT

《汇市简讯》美元／韩元在美联储决议公布后大涨

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* 店头美元/韩元开盘略低于1,075，隔夜无本金交割远期外汇(NDF)在1,071-1,078交投

* 在FOMC决议出炉前持坚，但FOMC公布政策决议后大涨至1,078

* 市场认为美联储的预估暗示，联邦基金利率2015年初将开始上升

* 明显突破1,075将开启上升通道，并将再度测试1,090

* 隔夜走势可能过度，但需要时间修复，且需美联储主席叶伦更明确表态　(完) 　　
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