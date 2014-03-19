《美国重要政经日程》--3月20日

投行观点：Incyte目标价从160美元下调至145--SunTrust Robinson
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1400 - 美国经济谘商会公布2月领先指标
1400 - 全美不动产协会(NAR)公布2月成屋销售
1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售；并宣布标售两年期、五年期和七年期固定利率及两年期浮动利率债券
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运输量
1700 - 财政部标售10年期通胀保值债券(TIPS)
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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