《路透早报》--3月20日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据：

--台湾2月外销订单

--德国2月生产者物价指数(PPI)

--瑞士2月贸易收支

--英国工业联盟(CBI)3月总工业订单差值

--美国一周请领失业金数据

--美国2月成屋销售年率

--美国2月领先指标

--美国费城联邦储备银行3月制造业指数

重大事件及官员讲话：

--欧洲理事会(European Council)会议(至3月21日)

--日本央行总裁黑田东彦在日本商工会议所讲话

--瑞士央行进行货币政策评估

--瑞典央行公布2013年货币政策记录

--德国央行董事会成员Carl-Ludwig Thiele发表题为“虚拟货币--比特币：是未来货币还是一场赌博？”的讲话

--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)参与“对世界而言微不足道？陷入全球化、监管和形象忧虑的德国银行”小组讨论

以下为欧美市场时段(3月19日下午5:00至3月20日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储会议决定继续缩减购债并调整前瞻性指引，叶伦暗示明年春季或开始升息

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。这比一些投资者所预期的时间有些早。期货交易商目前预期，首次升息最早可能在2015年4月。在结束为期两天的政策会议之后，美联储放弃了原来关于未来利率前景的指引，将参考一系列广泛的指标来决定升息时间。叶伦尽力表示，不再将失业率6.5%作为决定何时升息的指引，并不代表美联储的政策意图发生了变化。美联储继续推进缩减刺激规模的计划，宣布将每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。政策声明公布后，美国股市与债市下跌，美元上扬。

另外，美联储预估2014年GDP增幅介于2.8-3.0%，失业率为6.1-6.3%,核心通胀为1.4-1.6%。预计2015年GDP增幅介于3.0-3.2%，失业率为5.6-5.9%，核心通胀为1.7-2.0%。

--人民币扩波幅后连跌三日，监管层和市场互探底线

中国人民币汇率连跌三日突破五个整数关口，这就是市场对中国央行放宽浮动幅度新政的反应。而面对复杂的经济环境和改变中的市场规则，市场和监管层在互相试探彼此能容忍的底线，以寻求新的平衡点。尽管市场对新政出台后短线贬值有所预期，但人民币中间价波动不足30个点子的同时，即期汇价三天内最大跌逾500点仍令投资者动容。市场客盘的观望情绪渐浓，汇市短线走向仍在迷雾之中。多数市场人士认为，人民币汇市三日就跌破6.20元关键整数关口，料已达到监管层阶段性价格目标，市场亦将稍事休整。人民币汇率波幅放宽政策意味着市场规则出现改变，无论是企业、银行还是监管层都需要时间来消化这一新政的影响。

--英国央行会议记录显示官员认为经济复苏趋于扩大，亦留意英镑汇率

英国央行周三公布的会议记录显示，决策官员在3月5-6日会议上认为，英国经济复苏正在扩大，但距离可以持续的程度还有一段路程。 英国央行货币政策委员会(MPC)的九名官员再度点名提到英镑进一步走强情况，但并未直接表达关切。英国央行称，市场消息显示，本月英镑上涨是因为英国增长前景改善，以及俄罗斯和乌克兰紧张局势影响。央行还表示，乌克兰局势对市场影响比预期要小，但如果英国增长前景好转或全球其他地区前景变差，英镑可能进一步走强。会议记录指出，英镑升值通常会降低英国通胀率，但影响程度很难判断。另外，对于英国就业市场闲置产能程度，委员间亦看法分歧。对于英国经济还能够成长多少，而不会引发通胀，货币政策委员会也不确定。

英国财政大臣欧思邦称英国经济复苏步伐快于预期，英国预算责任办公室(OBR)预测2014年和2015年GDP增长率料分别为2.7%和2.3%。

--日本央行审议委员佐藤健裕暗示，认为暂时无需进一步加大货币刺激政策

日本央行审议委员佐藤健裕称，与1997年调高消费税时相比，日本经济抵御消费税上调冲击的能力已有提高，暗示他认为暂时无需进一步加大货币刺激政策。他还呼吁政府整顿财政，以防止长期利率激升。他警告称，央行遏制债券收益率上升的能力有限。他还表示，日本消费通胀率可能在2014下半财年至2015财年达到2%，因为经济继续以高于潜力水平的速度增长。他预计日本不会持续出现经常帐赤字，因为近期的赤字是由特殊情况导致。佐藤健裕还说，日本央行量化宽松政策的目的并非操纵汇率。

--摩根大通宣布将以35亿美元把大宗商品业务售予瑞士摩科瑞

摩根大通周三表示，将大宗商品交易业务售予瑞士能源贸易商摩科瑞(Mercuria)，作价35亿美元，预计在2014年第三季完成；预计不会对公司获利产生重大影响。交易完成后，摩根大通将继续在商品市场提供传统银行服务。

--重要经济数据：

* 美国商务部公布，第四季经常帐赤字为811.2亿美元，为1999年第三季以来最低,预估为赤字880.0亿美元。第四季经常帐赤字与GDP之比为1.9%，是1997年第三季以来最低。2013年经常帐赤字为3,792.8亿美元，为1999年以来最低。2013年经常帐赤字与GDP之比降至2.3%的1997年以来最低。

* 英国国家统计局公布，英国2月请领失业金人数减少3.46万人，预估为减少2.5万人；截至1月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为7.2%，符合路透调查。

* 表格：新西兰第四季经季调后GDP较前季成长0.9%，和预估一致

[市场摘要]: 股市: --美国股市周三走低，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话加大了联储将较预期提前升息的可能性。美联储放弃了将失业率作为衡量经济表现的决定性标准，明确表示将参考一系列指标来决定升息时间。

道琼工业指数收跌114.02点，或0.7%，至16,222.17点；标准普尔500指数下滑11.48点，或0.61%，至1,860.77点；Nasdaq指数收低25.711点，或0.59%，至4,307.602点。 --欧洲股市持稳，意大利股市放量下滑，因意大利总理伦齐(Matteo Renzi)称欧盟设定的欧元区国家预算赤字不得超过GDP的3%的目标不合时宜。

FTSEurofirst 300指数 收低0.07%，至1,305.14点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升0.08%，报3,076.36点。英国富时100指数收低0.49%，报6,573.13点；德国DAX指数上涨0.37%，报9,277.05点；法国CAC-40指数收低0.12%，报4,308.06点。 汇市: --美元跳升，因美联储宣布进一步缩减购债，并将美国经济数据疲弱部分归因于严寒天气。在美联储政策声明前，美元兑日圆和欧元已经上涨，但在之后大幅攀升。

纽约尾盘，美元兑日圆升1.2%，报102.55日圆。欧元兑美元报1.3816美元，跌幅为0.83%。瑞郎兑美元也下跌1.05%，报0.8820瑞郎。英镑兑美元一度从一个月低点反弹，高见1.6653美元，之后也受到美联储声明打压，纽约尾盘跌0.4%，报1.6527美元。

债市: --美国公债价格大跌，因市场认知是美联储决策者将较市场预期更早开始升息。由此产生的疑虑带动一波公债卖盘。中短期公债跌幅最大，因它们受到美联储更快调整政策的冲击最猛。

指标10年期公债价格下跌26/32，收益率报2.773%，较周二尾盘上升9个基点。五年期公债价格下滑25/32，收益率大幅攀升16个基点，为2013年7月来最大单日升幅，至1.712%。

--德国公债收益率升至近一周高位，因乌克兰紧张局势缓和，影响了德债的避险吸引力。不过部分市场人士表示，对克里米亚的担忧持续限制了德债收益率的升势，支撑了今日德国10年期公债的标售。

德国10年期公债收益率升3个基点，报1.60%，为近一周最高。 油市: --布兰特原油期货下滑，因对西方制裁可能影响俄罗斯原油供应的担忧缓解，而美国原油期货上涨，因库欣原油库存减少，且近月合约快将到期。

5月布兰特原油期货跌0.94美元，结算价报105.85美元，盘中一度下挫1.08美元至105.71美元的2月5日来最低。美国4月原油期货结算价升0.67美元，报每桶100.37美元。5月合约升0.29美元，报99.17美元。 金属市场: --金价跌约2%，为三个月来最大单日跌幅，之前美联储放弃了将失业率作为衡量经济表现的决定性标准，明确表示将参考一系列指标来决定升息时间。

2039 GMT，现货金跌2%，报每盎司1,328.96美元，为12月19日以来最大单日跌幅。美国COMEX-4月期金跌17.70美元，报每盎司1,341.30美元。 --期铜大涨，此前下跌至逾三年半低点后引发投机者和消费者买入。