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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 07:50 BJT

日本个股：丰田12亿美元和解金可能会成为美国调查通用汽车的样板

丰田和解案无疑是汽车安全倡议者的一大胜利，他们多年来主张对忽视汽车安全的车商施以刑事制裁。

尽管丰田汽车公司没有任何个人被起诉，但本案是美国48年前通过汽车安全法之后，第一宗和汽车安全有关的联邦刑事案件。

“这代表如果车商隐瞒瑕疵，高管就得小心会被关进监狱去，”非营利组织Public Citizen前任董事长Joan Claybrook说。该组织主张严格的安全标准。

丰田北美地区法律长Christopher Reynolds发表声明称，这项和解让公司能够摆脱一段不幸的过往。

而通用汽车发言人则不愿评论通用是否也会因循丰田和解案为前例。

丰田表示将为本项和解在本财年提列税后12亿美元。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉/王冠中)
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