《焦点》安倍第三支政策之箭迟迟不发，投资者渐失耐心外资转而流出

外国投资者“已撤走部分资金。他们有丰厚的获利要了结--小心总不为过，”美国金融风险管理咨询公司Axioma总经理Olivier d’Assier表示。该公司客户包括全球大型养老基金、对冲基金和经纪商。

d'Assier称，尽管许多外国投资者仍留在场内，但他们正在对投资策略进行微调，出脱非必需消费品类股和工业类股这些去年跑赢大盘的股票，转而将资金投向防御类股。

“投资者不再押注经济成长，”他补充说，“对我来说，这是一个警示讯号，投资者怀着最好的期望，同时也为最坏情况做好打算。”

投资者认为，安倍晋三的支持率赋予他政治资本，使之能够推行政治上较为艰难的决策，但许多人担心他可能错失机会，特别是他目前日益关注军事和民族主义问题。

安倍去年12月参拜了靖国神社，引发中国和韩国的强烈不满。

荷兰海牙Pelargos Capital的资深投资组合经理Michael Kretschmer称，“多数投资者担心安倍的民族主义倾向，由此可能得罪中国这样一个邻国同时也是日本最大的贸易伙伴。”