《综述》俄军占领克里米亚两处海军基地；美国警告俄罗斯走在遭受孤立的“黑道”上

* 俄军占领塞瓦斯托波尔的乌克兰海军总部

* 拜登警告俄罗斯走在遭受孤立的“黑道”上

* 未出现交火

* 乌克兰希望联合国对克里米亚非军事化

路透乌克兰塞瓦斯托波尔/莫斯科3月19日 - 俄罗斯周三占领了两处乌克兰海军基地，包括在克里米亚港口塞瓦斯托波尔的一个总部。美国发出警告，称俄罗斯走上了遭受孤立的“黑道”。

俄罗斯吞并克里米亚引发与西方的对抗，欧美寻求加大对俄罗斯总统普京的压力。

“只要俄罗斯继续在这条黑道上走下去，他们将在政治与经济上更加孤立，”美国副总统拜登表示。他指的是有报导称乌克兰士兵在克里米亚遭到武装攻击。

拜登正在立陶宛首都维尔纽斯访问。他这次匆忙出访，旨在安抚波罗的海盟国。立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚都是北大西洋公约组织(NATO)成员国。