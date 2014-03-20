《综述》俄军占领克里米亚两处海军基地；美国警告俄罗斯走在遭受孤立的“黑道”上

联合国秘书长潘基文周四在莫斯科与普京会面，周五访问基辅。他将敦促和平解决这场危机。

俄罗斯军队行动迅速，瓦解了克里米亚武装抵抗的威胁。

“今天早上他们冲进基地。他们把门撬开，但我没听到枪声，”海军上校Oleksander Balanyuk称。他身穿制服并携带私人物品走出该基地。

俄罗斯军队在周三稍晚占领了另一处乌克兰海军基地。

乌克兰安全事务主管Andriy Parubiy表示，乌克兰政府将敦促联合国宣称克里米亚是非军事区。

“乌克兰政府将很快向联合国求助，认可克里米亚为非军事区，采取必要措施让俄罗斯军队离开克里米亚，并为重新部署乌克兰军队做准备，”Parubiy 称。