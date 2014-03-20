《综述》俄军占领克里米亚两处海军基地；美国警告俄罗斯走在遭受孤立的“黑道”上

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
联合国秘书长潘基文周四在莫斯科与普京会面，周五访问基辅。他将敦促和平解决这场危机。
俄罗斯军队行动迅速，瓦解了克里米亚武装抵抗的威胁。
“今天早上他们冲进基地。他们把门撬开，但我没听到枪声，”海军上校Oleksander Balanyuk称。他身穿制服并携带私人物品走出该基地。
俄罗斯军队在周三稍晚占领了另一处乌克兰海军基地。
乌克兰安全事务主管Andriy Parubiy表示，乌克兰政府将敦促联合国宣称克里米亚是非军事区。
“乌克兰政府将很快向联合国求助，认可克里米亚为非军事区，采取必要措施让俄罗斯军队离开克里米亚，并为重新部署乌克兰军队做准备，”Parubiy 称。
乌克兰宣布计划对俄罗斯民众实行签证制度，俄罗斯则称可能以同样方式予以回应。(完) (编译 张涛/王翔琼；审校 龚芳/戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。