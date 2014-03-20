中国期货：中金所周五启动上证50、中证500股指期货仿真交易

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月20日 - 中国金融期货交易所周三晚公布，将于本周五（21日）面向全市场开展上证50和中证500股指期货的仿真交易。在启动上证50和中证500股指期货仿真交易后，中金所还将随即开展上证50股指期权仿真交易。
目前中金所已上市沪深300股指期货、5年期国债期货两个金融期货产品，2013年底还启动了沪深300股指期权正在进行全市场仿真交易。
中金所表示，上证50和中证500股指期货的仿真交易充分借鉴沪深300股指期货和5年期国债期货筹备经验，将进一步完善股指期货产品序列，满足市场多元化的风险管理需求，丰富金融投资理财渠道。
根据中金所《关于上证50和中证500股指期货合约仿真交易有关事项的通知》，上证50和中证500股指期货仿真交易首批交易的合约月份为2014年4月、2014年5月、2014年6月、和2014年9月，上市初期的交易保证金为10%。
交易手续费标准暂定为交易金额的万分之零点二五，交割手续费标准为交割金额的万分之一。中金所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。上证50和中证500股指期货仿真交易采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。（完） (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。