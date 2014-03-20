中国期货：中金所周五启动上证50、中证500股指期货仿真交易

路透上海3月20日 - 中国金融期货交易所周三晚公布，将于本周五（21日）面向全市场开展上证50和中证500股指期货的仿真交易。在启动上证50和中证500股指期货仿真交易后，中金所还将随即开展上证50股指期权仿真交易。

目前中金所已上市沪深300股指期货、5年期国债期货两个金融期货产品，2013年底还启动了沪深300股指期权正在进行全市场仿真交易。

中金所表示，上证50和中证500股指期货的仿真交易充分借鉴沪深300股指期货和5年期国债期货筹备经验，将进一步完善股指期货产品序列，满足市场多元化的风险管理需求，丰富金融投资理财渠道。

根据中金所《关于上证50和中证500股指期货合约仿真交易有关事项的通知》，上证50和中证500股指期货仿真交易首批交易的合约月份为2014年4月、2014年5月、2014年6月、和2014年9月，上市初期的交易保证金为10%。