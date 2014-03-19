《全球汇市》美元上扬，因市场对美联储加息时间的预期提前

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
许多分析师表示大量英国经济的利好消息在汇率中得到了很好地体现，英镑进一步上升的空间不大。
新西兰元可能也是类似的情况，新西兰数据显示经济增长年率达到3.1%，但新西兰元对此几乎没有反应。
“数据很好，但完全在预期之中。新西兰经济的增长处于潜在水平上方的印象现在早已成形，”摩根大通驻悉尼分析师Ben Jarman称。
新西兰元兑美元 跌至0.8531，进一步脱离本周稍早所及的近一年高点0.8641。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3823 1.3832 -0.07 +0.57 1.3745
美元/日圆 102.45 102.33 +0.12 -2.71 105.30
欧元/日圆 141.62 141.54 +0.06 -2.15 144.73
美元/瑞郎 0.8814 0.8804 +0.11 -1.28 0.8928
英镑/美元 1.6534 1.6541 -0.04 -0.13 1.6556
美元/加元 1.1241 1.1234 +0.06 +5.85 1.0620
澳元/美元 0.9027 0.9040 -0.14 +1.28 0.8913
新西兰元/美元 0.8532 0.8559 -0.32 +3.97 0.8206
澳元/日圆 92.480 92.510 -0.03 -1.46 93.850
新西兰元/日圆 87.410 87.580 -0.19 +1.16 86.410
英镑/日圆 169.39 169.26 +0.08 -2.83 174.33
澳元/新西兰元 1.0579 1.0556 +0.22 -2.48 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/于春红/石冠兰 审校 张涛/王冠中/侯向明)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12