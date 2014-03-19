版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 07:58 BJT

《全球汇市》美元上扬，因市场对美联储加息时间的预期提前

许多分析师表示大量英国经济的利好消息在汇率中得到了很好地体现，英镑进一步上升的空间不大。

新西兰元可能也是类似的情况，新西兰数据显示经济增长年率达到3.1%，但新西兰元对此几乎没有反应。

“数据很好，但完全在预期之中。新西兰经济的增长处于潜在水平上方的印象现在早已成形，”摩根大通驻悉尼分析师Ben Jarman称。

新西兰元兑美元 跌至0.8531，进一步脱离本周稍早所及的近一年高点0.8641。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3823 1.3832 -0.07 +0.57 1.3745

美元/日圆 102.45 102.33 +0.12 -2.71 105.30

欧元/日圆 141.62 141.54 +0.06 -2.15 144.73

美元/瑞郎 0.8814 0.8804 +0.11 -1.28 0.8928

英镑/美元 1.6534 1.6541 -0.04 -0.13 1.6556

美元/加元 1.1241 1.1234 +0.06 +5.85 1.0620

澳元/美元 0.9027 0.9040 -0.14 +1.28 0.8913

新西兰元/美元 0.8532 0.8559 -0.32 +3.97 0.8206

澳元/日圆 92.480 92.510 -0.03 -1.46 93.850

新西兰元/日圆 87.410 87.580 -0.19 +1.16 86.410

英镑/日圆 169.39 169.26 +0.08 -2.83 174.33

澳元/新西兰元 1.0579 1.0556 +0.22 -2.48 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/于春红/石冠兰 审校 张涛/王冠中/侯向明)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐