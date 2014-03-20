《独家新闻》美国SEC致电在俄罗斯有曝险的公共基金--消息人士

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透华盛顿3月19日 - 数名了解情况的消息人士说，由于克里米亚问题引发政治局势紧张，美国证券交易委员会(SEC)曾经致电在俄罗斯有投资的公共基金，确保他们妥善管控风险并向投资人披露持仓情况。
消息人士称，一周多之前，SEC律师开始打电话给共同基金和上市交易基金(ETF)等注册在案的投资企业。
这是SEC透过其投资管理部监督资产经理人的例行性工作，与任何调查行动无关。
但此举正值俄罗斯股市震荡时期。因乌克兰危机的冲击，从2月28日到3月14日，俄罗斯股市 下跌14%，但本周回升了6.6%。
消息人士说，SEC律师并不是要告诉基金该如何投资，那并不是SEC的职责。
SEC关心的是基金是否对投资人公开讯息，基金是否在考虑和准备如何因应各种情形与结果。
“我们想先行一步，确保基金公司能考虑这个问题，”SEC投资管理部主管Norm Champ对路透表示。
一位消息人士说，至少在致电一家基金时，SEC并没有质疑该基金目前的信息披露情况，但要求该基金未来披露信息时要考虑与克里米亚局势相关的内容。
SEC与基金联络早在白宫之前。白宫发言人卡尼周二警告美国投资人远离俄罗斯股票。
两位消息人士说，接获SEC电话的基金公司对SEC表示，他们相信自己的信息揭露完整可靠、充分及时。
熟悉SEC惯例的人士说，国际形势不稳时，SEC通常会与基金公司联络。不过一名消息人士说，SEC最近致电在俄罗斯有投资的基金时，另有一组专精于风险检视的SEC员工也加入了信息披露专家的行动。(完)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。