日本经济：财务大臣麻生太郎称乌克兰情势目前对日本冲击有限

路透东京3月20日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示，预期乌克兰情势目前对日本经济的影响有限，但他会密切关注俄罗斯将克里米亚纳入后的发展。

麻生太郎在内阁会议后向记者重申，日本将与七国集团(G7)伙伴合作，对俄罗斯采取进一步的行动。