日本经济：财务大臣麻生太郎称乌克兰情势目前对日本冲击有限

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京3月20日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示，预期乌克兰情势目前对日本经济的影响有限，但他会密切关注俄罗斯将克里米亚纳入后的发展。
麻生太郎在内阁会议后向记者重申，日本将与七国集团(G7)伙伴合作，对俄罗斯采取进一步的行动。
日本周二表示将停止相关的投资和签证协商，做为对俄罗斯制裁的一部分，称俄罗斯的举动侵犯了乌克兰领土的完整性。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。