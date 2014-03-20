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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 08:19 BJT

日本经济：财务大臣麻生太郎称乌克兰情势目前对日本冲击有限

路透东京3月20日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示，预期乌克兰情势目前对日本经济的影响有限，但他会密切关注俄罗斯将克里米亚纳入后的发展。

麻生太郎在内阁会议后向记者重申，日本将与七国集团(G7)伙伴合作，对俄罗斯采取进一步的行动。

日本周二表示将停止相关的投资和签证协商，做为对俄罗斯制裁的一部分，称俄罗斯的举动侵犯了乌克兰领土的完整性。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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