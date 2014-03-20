《独家新闻》美国多个州将参与审查Comcast与时代华纳有线的合并计划

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿3月19日 - 佛罗里达州在给路透的一份声明中称，该州和美国其他一些州将与司法部就Comcast 与时代华纳有线 合并计划是否符合美国反垄断法共同作出决定。
“我们一些州将与司法部反垄断部门共同审查该交易计划，”佛罗里达州检察长办公室在一份电邮声明中称。
不清楚有多少个州参加了这个特别小组。
另外，印第安纳州官员也在审查该交易，以确定“对印第安纳州产生的潜在影响”。印第安纳州检察长办公室发言人Erin Reece未说明该州是否参与上述联合审查。
据知情消息人士，该检察长审查小组在评估这项452亿美元的交易时更侧重于宽频而非有线服务。
Comcast未立即对评论要求作出回覆。(完)
(编译 李爽 审校 王冠中)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。