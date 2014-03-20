《独家新闻》美国多个州将参与审查Comcast与时代华纳有线的合并计划

路透华盛顿3月19日 - 佛罗里达州在给路透的一份声明中称，该州和美国其他一些州将与司法部就Comcast 与时代华纳有线 合并计划是否符合美国反垄断法共同作出决定。

“我们一些州将与司法部反垄断部门共同审查该交易计划，”佛罗里达州检察长办公室在一份电邮声明中称。

不清楚有多少个州参加了这个特别小组。

另外，印第安纳州官员也在审查该交易，以确定“对印第安纳州产生的潜在影响”。印第安纳州检察长办公室发言人Erin Reece未说明该州是否参与上述联合审查。

据知情消息人士，该检察长审查小组在评估这项452亿美元的交易时更侧重于宽频而非有线服务。

Comcast未立即对评论要求作出回覆。(完)