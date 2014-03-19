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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 07:59 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月20日

* 头版头条:

--国务院总理李克强3月19日主持召开国务院常务会议，会议指出要努力保持经济运行处在合理区间；及时发现苗头性、倾向性问题，切实防范化解各类风险；抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施。

* 其他:

--财政部副部长刘昆表示，重庆和上海房产税试点还会继续推进，摸索经验，但财政部目前没有扩大试点的安排，房地产税要通过立法来推进。

--深圳证交所19日召开证券公司座谈会，就部分证券公司向客户提供所谓“VIP”交易通道问题听取行业的意见。

--中国金融期货交易所相关负责人表示，将于周五起面向全市场开展上证50和中证500股指期货的仿真交易，随后还将开展上证50股指期权仿真交易。

--天保基建 、中茵股份 公告称，公司非公开发行A股股票申请获得证监会通过。业内人士认为，当前不少房企面临融资困局，这两家房企股权再融资获批反映出监管层重新开通了资本市场的融资通道，对市场是正面、积极的信号。

--浦发银行 公布年报，2013年实现净利润409.22亿元人民币，同比增19.70%。浦发银行政策风险部总经理赵先信在业绩说明会上表示，浙江奉化兴润置业事件中浦发的风险敞口为3.8亿元，目前浦发在密切关注事件进展，采取相应的资产保全措施。

--由中国房地产研究会、中国房地产业协会等主办的中国房地产开发企业500强测评成果发布。报告显示，2013年前10强房地产开发企业销售总额达10,789.8亿元，占500强销售总额的33%，占比较2012年提高1个百分点。

--交通部日前公布促进邮轮运输业发展的指导意见。意见提出，预计2020年中国邮轮旅客数量达到450万人，与2013年相比年均增长33%，成为亚太地区最大的邮轮市场。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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