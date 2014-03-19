《中国报摘》--中国证券报3月20日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 头版头条:
--国务院总理李克强3月19日主持召开国务院常务会议，会议指出要努力保持经济运行处在合理区间；及时发现苗头性、倾向性问题，切实防范化解各类风险；抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施。
* 其他:
--财政部副部长刘昆表示，重庆和上海房产税试点还会继续推进，摸索经验，但财政部目前没有扩大试点的安排，房地产税要通过立法来推进。
--深圳证交所19日召开证券公司座谈会，就部分证券公司向客户提供所谓“VIP”交易通道问题听取行业的意见。
--中国金融期货交易所相关负责人表示，将于周五起面向全市场开展上证50和中证500股指期货的仿真交易，随后还将开展上证50股指期权仿真交易。
--天保基建 、中茵股份 公告称，公司非公开发行A股股票申请获得证监会通过。业内人士认为，当前不少房企面临融资困局，这两家房企股权再融资获批反映出监管层重新开通了资本市场的融资通道，对市场是正面、积极的信号。
--浦发银行 公布年报，2013年实现净利润409.22亿元人民币，同比增19.70%。浦发银行政策风险部总经理赵先信在业绩说明会上表示，浙江奉化兴润置业事件中浦发的风险敞口为3.8亿元，目前浦发在密切关注事件进展，采取相应的资产保全措施。
--由中国房地产研究会、中国房地产业协会等主办的中国房地产开发企业500强测评成果发布。报告显示，2013年前10强房地产开发企业销售总额达10,789.8亿元，占500强销售总额的33%，占比较2012年提高1个百分点。
--交通部日前公布促进邮轮运输业发展的指导意见。意见提出，预计2020年中国邮轮旅客数量达到450万人，与2013年相比年均增长33%，成为亚太地区最大的邮轮市场。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12