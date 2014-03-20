中股业绩：浦发银行去年实现净利409亿元，同比增长19.7%

路透上海3月20日 - 中国上海浦东发展银行股份有限公司 周四公布，去年实现净利润409.22亿元人民币，同比增长19.7%；年末不良贷款率为0.74%，较上年末上升0.16个百分点。

年报显示，浦发银行去年实现营业收入1,000.15亿元，同比增长20.57%；年末不良贷款准备金覆盖率为319.65%，比2012年末下降80.20个百分点。该行同时公布分配预案为每10股派送现金股利6.6元（含税）。

中国证券报周四并引述该行执行董事沈思在业绩说明会上表示，浦发受让上海国际信托控股权的事宜还在进展中，没有应披露而未披露的情况；是否同时启动优先股试点，要等优先股实施细则出台之后再谋划。

而对于近期出现的兴润置业资金链断裂事件，报导引述浦发政策风险部总经理赵先信介绍，浙江奉化兴润置业事件中浦发的风险敞口为3.8亿元。目前浦发在密切关注事件进展，采取相应的资产保全措施。

浦发副行长冀光恒补充道，浦发在和当地金融办联系过程中确认，浦发的员工和支行没有违规行为。

江浙兴润置业近期资金链断裂引起外界高度关注。该公司及关联企业目前总负债35多亿元，其中银行贷款约24亿元，非法吸收公众存款7亿多元，拖欠工人工资和工程材料款等约4亿元。

浦发银行并表示，作为首批资产证券化的银行之一，今年6月之前将完成不超过100亿元的资产证券化试点。

浦发银行早盘报9.07元，微涨0.22%，过去一个月则累计下跌4.6%。（完）

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