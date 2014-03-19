版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 07:59 BJT

表格：上周外资卖超日股，日本投资者买超外国债券

路透东京3月20日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，在截至3月15日当周，外资卖超日本股票。

外资上周卖超10,924亿日圆日股，前周为买超3,839亿日圆。

日本投资者上周买超1,431亿日圆外国债券，前周为卖超6,179亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资(负值代表卖超):

股市 债市 货币市场

3月9日-3月15日 -1,092.4 +482.6 -1,242.4

3月2日-3月8日 +383.9r -267.0r +760.1

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):

股市 债市 货币市场

3月9日-3月15日 -137.1 +143.1 -12.1

3月2日-3月8日 -92.2 -617.9r +2.5

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 王翔琼；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐