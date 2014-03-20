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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 08:17 BJT

日本股市：外资上周抛售1.09万亿日圆日股，创纪录最大规模

路透东京3月20日 - 日本财务省周四公布，上周外资抛售1.09万亿日圆日股，为纪录最大规模，因地缘政治忧虑冲击日本市场。

日股日经指数 上周累计跌6.2%，为去年6月来最大单周跌幅，乌克兰危机以及中国经济放缓令人担忧。(完)
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