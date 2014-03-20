《SAFT专栏》提早升息？要么是美联储变强硬，要么是叶伦辞不达意

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**是否真心变强硬**
还有一件事也很有意思，叶伦在就任美联储主席以来召开的首次记者会上，声称我们应该更关注会议声明，而不是实际的数据与经济预测。本次会议声明有877个单词，创下了纪录。
任何一名律师都会告诉你，书面措辞的涵义并不绝对精确。美联储会议声明似乎一直在追求这种模糊效果，而且通常如其所愿。
如果还是这种情形，则放弃6.5%的失业率门槛，也凸显他们想给自己创造回旋余地。
我认为有两种可能：
1、美联储确实变得更加强硬，但其实并不想那么露骨表现出来
2、之所以给人造成利率将更快上升的印象，其实是沟通上出了一点儿问题
叶伦说，有些美联储官员“指出经济的潜在成长速度至少在一段时期内可能处于较低水平”。这话耐人寻味。
如果经济的潜在成长速度较低，那么维持低利率不但没有太大意义，而且还可能扭曲市场与经济。这是提早升息的一个理由，等于说低利率的作用已经发挥殆尽。
美联储似乎也想实现利率正常化，但预期正常化的利率水平将低于以往，这是从另一个角度承认潜在经济成长速度下降。那是缺乏活力的经济，对于风险资产来说是个灾难。
另一方面，美联储可能环顾金融市场纷纷下跌的景象，重新考虑政策立场。这种情况太常见了。叶伦对升息时间表的描述过于具体，可能只是犯了一个初级错误，也许心里已在想着如何补救。
未来一周左右，美联储官员很有可能放出稍微温和一些的风声，淡化给人留下的强硬印象。
如果他们不这么做，那么市场通常在美联储会议前后上涨的情形，可能就一去不复返了。(完) (译文审校 龚芳)
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