《SAFT专栏》提早升息？要么是美联储变强硬，要么是叶伦辞不达意

**是否真心变强硬**

还有一件事也很有意思，叶伦在就任美联储主席以来召开的首次记者会上，声称我们应该更关注会议声明，而不是实际的数据与经济预测。本次会议声明有877个单词，创下了纪录。

任何一名律师都会告诉你，书面措辞的涵义并不绝对精确。美联储会议声明似乎一直在追求这种模糊效果，而且通常如其所愿。

如果还是这种情形，则放弃6.5%的失业率门槛，也凸显他们想给自己创造回旋余地。

我认为有两种可能：

1、美联储确实变得更加强硬，但其实并不想那么露骨表现出来

2、之所以给人造成利率将更快上升的印象，其实是沟通上出了一点儿问题

叶伦说，有些美联储官员“指出经济的潜在成长速度至少在一段时期内可能处于较低水平”。这话耐人寻味。

如果经济的潜在成长速度较低，那么维持低利率不但没有太大意义，而且还可能扭曲市场与经济。这是提早升息的一个理由，等于说低利率的作用已经发挥殆尽。

美联储似乎也想实现利率正常化，但预期正常化的利率水平将低于以往，这是从另一个角度承认潜在经济成长速度下降。那是缺乏活力的经济，对于风险资产来说是个灾难。

另一方面，美联储可能环顾金融市场纷纷下跌的景象，重新考虑政策立场。这种情况太常见了。叶伦对升息时间表的描述过于具体，可能只是犯了一个初级错误，也许心里已在想着如何补救。

未来一周左右，美联储官员很有可能放出稍微温和一些的风声，淡化给人留下的强硬印象。