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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 08:31 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月20日-3月27日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间   国家    规模      发行细节
 3/20          日本              两个月期贴现国库券
 3/20          法国              中期政府债券(BTAN)/指数关联债
                                 券
 3/24   1350   法国              国库券(BTF)
 3/25          美国              两年期公债
 3/25          日本              提高流动性标售
 3/26          美国              两年期浮动利率债券
 3/26          美国              五年期公债
 3/26          意大利            零息／BTP债券
 3/26          日本              三个月期贴现国库券
 3/27          意大利            国库券
 3/27          美国              七年期债券
 3/27          英国              2052年到期的指数关联债券
 3/27          日本              两年期政府公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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