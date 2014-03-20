《中国重要政经日程》--3月20日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
============================近期重要政经日程=======================
3/21（五）
*--2014中国财富管理高峰论坛在北京金融街威斯汀大酒店举办。
3/21（五）
*--2014年全国企业管理创新大会在北京举行。
3/21（五）
--国新办就加强河湖管理、建设水生态文明举行新闻发布会
3/22（六）
--第15届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“全面深化改革的中国”（至24日）。
3/22（六）
*--2014首届中国期货资管精英大会在深圳举行。
3/24（一）
*--第八届中国私募基金高峰论坛在深圳举办（至26日）。
3/25（二）
*--2014狮山论坛在广东省佛山市南海区举办，主题为“新型城镇化模式探索”。
3/26（三）
*--金麟2014量化投资与对冲基金年会在北京中国人民大学举行。
3/26（三）
*--2014福布斯中国潜力企业投资论坛在上海举行。
3/29（六）
*--发展中国论坛2014年年会在北京举行。
4/11（五）
--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。
5/15（四）
--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。
6月19日（四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 李贺)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。