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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 08:52 BJT

《中国重要政经日程》--3月20日

============================近期重要政经日程=======================

3/21（五）

*--2014中国财富管理高峰论坛在北京金融街威斯汀大酒店举办。

3/21（五）

*--2014年全国企业管理创新大会在北京举行。

3/21（五）

--国新办就加强河湖管理、建设水生态文明举行新闻发布会

3/22（六）

--第15届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“全面深化改革的中国”（至24日）。

3/22（六）

*--2014首届中国期货资管精英大会在深圳举行。

3/24（一）

*--第八届中国私募基金高峰论坛在深圳举办（至26日）。

3/25（二）

*--2014狮山论坛在广东省佛山市南海区举办，主题为“新型城镇化模式探索”。

3/26（三）

*--金麟2014量化投资与对冲基金年会在北京中国人民大学举行。

3/26（三）

*--2014福布斯中国潜力企业投资论坛在上海举行。

3/29（六）

*--发展中国论坛2014年年会在北京举行。

4/11（五）

--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。

5/15（四）

--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。

6月19日（四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 李贺)
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