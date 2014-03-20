路透调查：日本企业益发有信心能安然度过消费税调升的冲击

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透东京3月20日 - 路透调查显示，日本大型企业越来越有信心可以安然度过消费税调升的冲击，并且他们预计在表现亮眼的一年过后，获利还会进一步增长。这对成长大幅放缓的日本经济来说，是个振奋人心的迹象。
尽管在4月1日将消费税率由5%调高至8%是提振日本财政的必要举措，但许多人担心这可能会打击消费者信心，并且让首相安倍晋三在推低日圆协助出口以及提振股市和企业获利方面所取得的成功变调。
消费者通常会在消费税调高前几个月大举消费，并在调高税率后一段时间内勒紧荷包。日本在1997年调高消费税，被认为是打压经济成长并造成日本长久通缩景况的原因之一。
但3月3-14日进行的路透企业调查显示，59%的回应者预期在税率调高后九个月内营收会回复到一年前水准，高于12月调查时的比率47%。
约40%回覆者预期营收会在六个月内回升，高于12月调查时的29%。
乐观预期背后的理由包括薪酬改善的预期、公共支出增加、有关福岛核灾后重建的努力、2020年东京奥运会、以及政府祭出更多刺激措施的预期等。
这项由Nikkei Research为路透所做的调查显示，有超过半数的企业预期4月展开的下个财年获利会增长，但多数回覆者认为增幅不大。
即使获利上扬，受访的大型制造商称，他们的现金配置先后顺序为研发、海外扩张和维持储备。
日本总研的资深分析师Hideki Matsumura称，企业无意在国内市场进行扩张或者提高薪资，格外令人担忧。
“企业获利好转，但若这情况持续，日本经济不会随着改善，”他说。(完) (编译 王冠中; 审校 王兴亚)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。