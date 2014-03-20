路透调查：日本企业益发有信心能安然度过消费税调升的冲击

路透东京3月20日 - 路透调查显示，日本大型企业越来越有信心可以安然度过消费税调升的冲击，并且他们预计在表现亮眼的一年过后，获利还会进一步增长。这对成长大幅放缓的日本经济来说，是个振奋人心的迹象。

尽管在4月1日将消费税率由5%调高至8%是提振日本财政的必要举措，但许多人担心这可能会打击消费者信心，并且让首相安倍晋三在推低日圆协助出口以及提振股市和企业获利方面所取得的成功变调。

消费者通常会在消费税调高前几个月大举消费，并在调高税率后一段时间内勒紧荷包。日本在1997年调高消费税，被认为是打压经济成长并造成日本长久通缩景况的原因之一。

但3月3-14日进行的路透企业调查显示，59%的回应者预期在税率调高后九个月内营收会回复到一年前水准，高于12月调查时的比率47%。

约40%回覆者预期营收会在六个月内回升，高于12月调查时的29%。

乐观预期背后的理由包括薪酬改善的预期、公共支出增加、有关福岛核灾后重建的努力、2020年东京奥运会、以及政府祭出更多刺激措施的预期等。

这项由Nikkei Research为路透所做的调查显示，有超过半数的企业预期4月展开的下个财年获利会增长，但多数回覆者认为增幅不大。

即使获利上扬，受访的大型制造商称，他们的现金配置先后顺序为研发、海外扩张和维持储备。

日本总研的资深分析师Hideki Matsumura称，企业无意在国内市场进行扩张或者提高薪资，格外令人担忧。