更新版1-美国个股：摩根大通以35亿美元将大宗商品业务售予瑞士摩科瑞

(新增更多细节)

* 这项全现金交易预计在第三季完成

* 消息称摩根大通将继续保有金属经纪业务

* 摩科瑞是第一家从银行接手整个大宗商品部门的贸易公司

路透纽约3月19日 - 摩根大通 周三表示，将把大宗商品业务以35亿美元出售给瑞士贸易商摩科瑞。摩科瑞将跻身全球最大的大宗商品贸易商之列。

摩根大通在声明中称，这项完全为现金的交易预计在第三季完成。

摩根大通表示仍将继续在商品市场提供传统银行服务，包括金融产品以及贵金属保管和交易。

摩根大通并未详细说明交易细节，但一位消息人士说，摩根大通仍将保留金属经纪业务，包括其在伦敦金属交易所(LME)圈内交易团队在内。

但这位人士说，摩根大通的Henry Bath金属仓储部门也在本次交易之列。

摩根大通还有庞大的电力、天然气及碳交易业务，并拥有发电厂。

消息人士说，摩根大通全球商品业务主管Blythe Masters的命运目前还没有结论，她说自己和团队先前把重点放在完成这项交易。

大宗商品部门的其他员工也在等待公司的决定。

嘉能可-斯特拉塔 、俄罗斯油企Rosneft等公司是从银行聘雇整个交易团队，但摩科瑞将成为第一个从银行接手整个大宗商品部门的贸易公司。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)