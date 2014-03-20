更新版1-美国个股：摩根大通以35亿美元将大宗商品业务售予瑞士摩科瑞

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(新增更多细节)
* 这项全现金交易预计在第三季完成
* 消息称摩根大通将继续保有金属经纪业务
* 摩科瑞是第一家从银行接手整个大宗商品部门的贸易公司
路透纽约3月19日 - 摩根大通 周三表示，将把大宗商品业务以35亿美元出售给瑞士贸易商摩科瑞。摩科瑞将跻身全球最大的大宗商品贸易商之列。
摩根大通在声明中称，这项完全为现金的交易预计在第三季完成。
摩根大通表示仍将继续在商品市场提供传统银行服务，包括金融产品以及贵金属保管和交易。
摩根大通并未详细说明交易细节，但一位消息人士说，摩根大通仍将保留金属经纪业务，包括其在伦敦金属交易所(LME)圈内交易团队在内。
但这位人士说，摩根大通的Henry Bath金属仓储部门也在本次交易之列。
摩根大通还有庞大的电力、天然气及碳交易业务，并拥有发电厂。
消息人士说，摩根大通全球商品业务主管Blythe Masters的命运目前还没有结论，她说自己和团队先前把重点放在完成这项交易。
大宗商品部门的其他员工也在等待公司的决定。
嘉能可-斯特拉塔 、俄罗斯油企Rosneft等公司是从银行聘雇整个交易团队，但摩科瑞将成为第一个从银行接手整个大宗商品部门的贸易公司。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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