版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 20日 星期四 08:27 BJT

《汇市简讯》美元全线上涨，掩盖英国基本面因素对英镑的支撑力道

0014GMT

* 英镑/美元亚洲开盘下滑0.3%，因美元在美联储决议公布后全线上涨

* 5日、10日和20日移动均线下行，波林格区间变宽

* 英国基本面强劲，但被美元全线上涨的力道掩盖

* 图表:　link.reuters.com/hyj77v(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 张荻；; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐