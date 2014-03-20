《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月20日

*工商时报：

--人民币、日圆汇价波动，造成银行TMU(Treasury Marketing Unit；金融行销部门)业务客诉激增，台湾金管会检查局近日启动专案金检，锁定TMU业务量前七大本地银行，内容包括银行在衍生性金融商品销售过程中，是否落实确认客户属性、风险告知及客户风险管理。

--增加台股新标的，金管会力拚6月底前开放陆资持股低于50%的境外企业来台第一上市(F股)；金管会主委曾铭宗指出，开放T股(大陆注册企业)来台挂牌，涉及须取得大陆官方核准及两岸协商，因此应先扩大F股范围。

--为顺利推动公公并，争取更多行库员工认同，金管会将与财政部联合释出四大利多，其中最重要的一项是对合并后的〞超大型〞公股银行，将放宽引进策略投资人的弹性，让银行后续有更多与外资合作发展的空间。

--为创造良性竞争环境，同时配合台湾积极洽签双边自由贸易协订，金管会近日松绑外银在台子行及分行相关限制，其中外银与国外母行、联行拆借限额的单日上限，从净值50%提高到100%，同时开放消金业务资讯系统可委外给联行的海外资讯中心办理。

*经济日报：

--为快速达成人民币离岸中心的目标，柜买中心将积极与新加坡及伦敦交易所合作架构共同发行及交易的人民币债券平台。柜买中心董事长吴寿山预期，台湾宝岛债市场可望快速攀升，今年发行量有机会增加160亿人民币，朝总量体300亿人民币迈进。

--中华电信 4月1日起再度调降宽频电路费，每月最多省26台币，预估将有466万人受惠，一年共让消费者省下9.44亿台币。中华电信近期也研拟HiNet上网费降价计划，预料台湾大 及远传 也可望跟进降价。

--国发会所作自由经济示范区冲击评估报告出炉，在纳入金融业后，国发会乐观预估，未来金融服务业每年营收最高可增加达420亿台币，带动2万人就业。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。