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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 08:35 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月20日-3月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月20日(四)

孟买--印度央行副总裁Kamalesh Chandra Chakrabarty在一行业活动上发表主旨演讲(0330)。

马尼拉--菲律宾央行召开议息会议(0800)。

智利圣地亚哥--智利央行总裁Rodrigo Vergara Montes和该国财长Alberto Arenas出席一商业论坛(1230)。

华沙--波兰央行公布3月货币政策会议记录(1300)。

3月21日(五)

布尔萨--土耳其Uludag经济峰会(至3月22日)。发言嘉宾包括：土耳其财长Mehmet Simsek、德国前总统武尔夫(Christian Wulff)以及土耳其副总理Ali Babacan。

孟买--印度央行总裁拉詹出席一学术机构的毕业典礼(0530)。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。

3月24日(一)

新加坡--路透举办的2014年东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)峰会(至3月28日)。菲律宾财长Ceasar Purisima将出席。

喀麦隆雅温得--中非国家银行召开货币政策委员会会议。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。

3月25日(二)

比勒陀利亚--南非央行开始召开为期三天的货币政策委员会会议(至3月27日)。

3月26日(三)

暂无重要经济事件。

3月27日(四)

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。

布拉格--捷克央行举行货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 石冠兰)
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