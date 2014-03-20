《新兴市场重要经济事件预告》--3月20日-3月27日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月20日(四)
孟买--印度央行副总裁Kamalesh Chandra Chakrabarty在一行业活动上发表主旨演讲(0330)。
马尼拉--菲律宾央行召开议息会议(0800)。
智利圣地亚哥--智利央行总裁Rodrigo Vergara Montes和该国财长Alberto Arenas出席一商业论坛(1230)。
华沙--波兰央行公布3月货币政策会议记录(1300)。
3月21日(五)
布尔萨--土耳其Uludag经济峰会(至3月22日)。发言嘉宾包括：土耳其财长Mehmet Simsek、德国前总统武尔夫(Christian Wulff)以及土耳其副总理Ali Babacan。
孟买--印度央行总裁拉詹出席一学术机构的毕业典礼(0530)。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。
3月24日(一)
新加坡--路透举办的2014年东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)峰会(至3月28日)。菲律宾财长Ceasar Purisima将出席。
喀麦隆雅温得--中非国家银行召开货币政策委员会会议。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。
3月25日(二)
比勒陀利亚--南非央行开始召开为期三天的货币政策委员会会议(至3月27日)。
3月26日(三)
暂无重要经济事件。
3月27日(四)
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
布拉格--捷克央行举行货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 石冠兰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。