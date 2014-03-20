《全球重要经济事件一览表》--3月20日-3月27日

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3月20日(四)

布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至3月21日)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本商工会议所讲话(0715)。

苏黎世--瑞士央行进行货币政策评估(0830)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布2013年货币政策记录(0830)。

德国慕尼黑--德国央行董事会成员Carl-Ludwig Thiele发表题为“虚拟货币--比特币：是未来货币还是一场赌博？”的讲话(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley在ACI瑞典年会上发言。发言主题是经济形势。

德国杜塞尔多夫--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)参与“对世界而言微不足道？陷入全球化、监管和形象忧虑的德国银行”小组讨论(1500)。

3月21日(五)

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与布鲁金斯学会主办的“债务与金融市场的欠缺：一个名义GDP的案例”讨论(1545)。

伦敦--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在伦敦经济学院系统性风险中心“迈向可持续发展的金融体系”的会议中发表题为“前瞻指引：一时之风还是货币政策未来”的讲话(1745)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会(至3月22日)。发言嘉宾包括：美联储理事史坦、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧。

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会会议。

3月24日(一)

多伦多--加拿大央行副总裁连恩将在当地约克大学发表讲话。

日本北九州--日本央行副总裁岩田规久男将在当地的一研讨会上发言(0500)。

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁将主持在该市召开的货币政策与全球经济会议(0900)。

3月25日(二)

伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁Jozef Makuch举行新闻发布会，公布斯洛伐克季度宏观经济的最新预估(1200)。

亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景发表讲话(2000)。

纽约--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在纽约大学货币市场从业人员协会上讲话(2300)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在国际金融监管中心会议上致开幕词(2230)。

3月26日(三)

悉尼--澳洲央行公布金融稳定评估报告(0030)。

3月27日(四)

苏黎世--瑞士央行官员Fritz Zurbrugg及Dewet Moser在苏黎世货币市场活动发表演讲。

伦敦--欧洲央行管理委员会成员诺亚在英国商业经济学家协会发表演说。(1800)

奥斯陆--挪威央行举行利率会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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