中国个股：天保基建和中茵股份两房企定增方案获批，募资总额近33亿元

路透上海3月20日 - 在中国浙江一小型房地产公司债务违约引发的忧虑渐增之时，天保基建 和中茵股份 两家房企周四同时公告，其定向增发方案获得证监会审核通过，二者共计将募资32.654亿元人民币。

江浙兴润置业近期资金链断裂引起外界高度关注。该公司及关联企业目前总负债35多亿元，其中银行贷款约24亿元，非法吸收公众存款7亿多元，拖欠工人工资和工程材料款等约4亿元。

天保基建去年9月发布的非公开发行预案显示，该公司计划定向增发至多34,598.21万股股票，发行价格不低于4.48元/股，募资规模15.5亿元，用于多地住宅项目及补充流动资金。

中茵股份此前方案称，拟定向增发不超过1.8亿股股票，发行价格不低于9.53元/股，所募集的至多17.154亿元资金将全部用于其徐州中茵广场项目。

本周稍早公布的数据显示，继1月70个大中城市房价同比涨幅一年来首度回落，2月涨幅继续缩窄，在房地产信贷整体偏紧之下，开发商采取灵活策略以应对销售下滑的局面。

国际投行野村在最新报告中对中国房地产业发出警示，认为中国房地产已投资过剩，三四线城市风险尤其高，成为中国经济面临的最大风险。