中国个股：天保基建和中茵股份两房企定增方案获批，募资总额近33亿元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月20日 - 在中国浙江一小型房地产公司债务违约引发的忧虑渐增之时，天保基建 和中茵股份 两家房企周四同时公告，其定向增发方案获得证监会审核通过，二者共计将募资32.654亿元人民币。
江浙兴润置业近期资金链断裂引起外界高度关注。该公司及关联企业目前总负债35多亿元，其中银行贷款约24亿元，非法吸收公众存款7亿多元，拖欠工人工资和工程材料款等约4亿元。
天保基建去年9月发布的非公开发行预案显示，该公司计划定向增发至多34,598.21万股股票，发行价格不低于4.48元/股，募资规模15.5亿元，用于多地住宅项目及补充流动资金。
中茵股份此前方案称，拟定向增发不超过1.8亿股股票，发行价格不低于9.53元/股，所募集的至多17.154亿元资金将全部用于其徐州中茵广场项目。
本周稍早公布的数据显示，继1月70个大中城市房价同比涨幅一年来首度回落，2月涨幅继续缩窄，在房地产信贷整体偏紧之下，开发商采取灵活策略以应对销售下滑的局面。
国际投行野村在最新报告中对中国房地产业发出警示，认为中国房地产已投资过剩，三四线城市风险尤其高，成为中国经济面临的最大风险。
天保基建注册地为天津市，中茵股份注册地为湖北黄石市。天保基建周三收报5.74元，近三个月累计上涨5.71%；中茵股份同日收报13.00元，最近三个月累计下跌12.98%。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。