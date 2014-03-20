两岸金融：台金管会金检银行金融行销业务，因人民币和日圆波动--报载

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月20日 - 台湾工商时报周四报导称，因近期人民币、日圆汇价波动，造成银行TMU(金融行销部门)业务客户投诉激增，金管会检查局近日启动专案金检，锁定业务量高的前七大本地银行金检。
报导指出，金检的内容包括银行在衍生性金融商品销售过程中，是否落实确认客户属性、风险告知及客户风险管理。
路透尚未能取得金管会对此事的评论。
工商时报引述未具名人士透露，TMU业务量前七大银行依序是中信银、北富银、永丰银、台新银、国泰世华银、玉山银及大众银，去年8-9月因日圆波动，就有一波客户告上金管会，这波人民币贬值造成更多客诉，进而惊动金管会。
报导并引述金管会检查局指出，近年银行TMU业务大幅成长，但客户出现损失的情况也愈来愈多，TMU客户最多是台湾广大的中小企业，这些企业是否有足够能力以衍生性商品投资或避险，是检查局清查重点。
据银行业者透露，最近有两大民营银行TMU客诉急速增加，引起金管会的注意，至于台湾企业户在TMU最爱的五大汇率衍生性商品，分别是新台币对美元、美元对人民币、美元对欧元、美元对日圆、美元对澳币。
银行主管称，例如去年以美元对日圆的操作最火红，但去年第三季相关客诉不少，今年首季则是以人民币的客诉最多。但近年很多中小企业是用这种汇率选择权或远期在做理财、套利，如果方向不对，客户就可能产生极大的损失，甚至可能造成中小企业资金周转不灵或倒闭。
业者指出，各银行都在冲刺TMU业务，有些可能客户根本没有达到3,000万台币以上的专业投资人资格，没有相关投资经验，但银行为了手续费也替这些人操作。
此外，台湾货币避险需求最大者是新台币对美元，一般正常约占7-8成，其次才是美元对人民币，但有些银行近期美元对人民币的衍生性金融商品居然急升到7-8成，银行主管指出，也是引发金管会这波金检的原因之一。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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