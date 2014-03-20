两岸金融：台金管会金检银行金融行销业务，因人民币和日圆波动--报载

路透台北3月20日 - 台湾工商时报周四报导称，因近期人民币、日圆汇价波动，造成银行TMU(金融行销部门)业务客户投诉激增，金管会检查局近日启动专案金检，锁定业务量高的前七大本地银行金检。

报导指出，金检的内容包括银行在衍生性金融商品销售过程中，是否落实确认客户属性、风险告知及客户风险管理。

路透尚未能取得金管会对此事的评论。

工商时报引述未具名人士透露，TMU业务量前七大银行依序是中信银、北富银、永丰银、台新银、国泰世华银、玉山银及大众银，去年8-9月因日圆波动，就有一波客户告上金管会，这波人民币贬值造成更多客诉，进而惊动金管会。

报导并引述金管会检查局指出，近年银行TMU业务大幅成长，但客户出现损失的情况也愈来愈多，TMU客户最多是台湾广大的中小企业，这些企业是否有足够能力以衍生性商品投资或避险，是检查局清查重点。

据银行业者透露，最近有两大民营银行TMU客诉急速增加，引起金管会的注意，至于台湾企业户在TMU最爱的五大汇率衍生性商品，分别是新台币对美元、美元对人民币、美元对欧元、美元对日圆、美元对澳币。

银行主管称，例如去年以美元对日圆的操作最火红，但去年第三季相关客诉不少，今年首季则是以人民币的客诉最多。但近年很多中小企业是用这种汇率选择权或远期在做理财、套利，如果方向不对，客户就可能产生极大的损失，甚至可能造成中小企业资金周转不灵或倒闭。

业者指出，各银行都在冲刺TMU业务，有些可能客户根本没有达到3,000万台币以上的专业投资人资格，没有相关投资经验，但银行为了手续费也替这些人操作。