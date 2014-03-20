版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 08:48 BJT

全球金市：金价触及三周低点，受美联储政策声明和美元走强影响

美国4月期金 下跌11.90美元至每盎司1,329.40美元，稍早触及2月底以来最低位1,326.10。

印度已经准许五家国内私人银行进口黄金，行业人士称这是朝放松黄金进口限令迈出的重要一步。

欧盟领导人周四举行重要会议，商谈如何应对俄罗斯夺取克里米亚；外界愈加怀疑欧盟各国是否足够团结，以便能对俄罗斯实施严厉的制裁措施。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/王兴亚；审校 于春红/石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐